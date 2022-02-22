الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

"النقل البري" تكشف عن العمر التشغيلي لمركبات التكسي الأصفر

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعي في المقاصف المدرسية ومدى جواز مشاركة الطلبة برأسمالها

دعم فئات جديدة بالتعرفة الكهربائية بشروط .. تفاصيل

إصابة 3 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق البترول في اربد

الأزمة الأوكرانية الروسية تصعد باسعار القمح عالمياً

الخصاونة في عمّان ويخضع للحجر المنزلي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً الاربعاء - أسماء

الملابس والاسمدة والفواكة من أبرز الصادرات السلعية للأردن في 2021 - تفاصيل

"عرار" رمزاً عربياً للثقافة 2022

بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

الثلاثاء، 22-02-2022 02:22 م

تعيين تامر حسني سفيراً عالمياً لنشر الوعي البيئي

21-2-2022_13_16_17_GomhuriaOnline_2561645442177


الوكيل الإخباري - قبل انطلاق بطولة X Prix الدولية للموسم الثاني في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، وقع الاختيار على الفنان تامر حسني ليكون سفيراً عالمياً لـ"إكستريم إي"، لنشر الوعي بقضايا البيئة، ضمن سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات الكهربائية والتي تستخدم الرياضة لأغراض إيجابية .

اضافة اعلان

 

وأصدرت المسابقة بياناً بهذا الصدد جاء فيه: "إن تامر المتعدد المواهب الذي صاغ ألبومات وأغنيات وأفلاماً تصدّرت الترتيب في مصر والشرق الأوسط، سيجلب دعماً لمبادرة التسابق الهادفة من أجل الكوكب، والتي تبدأ في عام 2022 في بيئة صحراوية مبهرة".

وأضاف البيان: "يتمتع تامر بمسيرة مهنية مليئة بالإنجازات، وقد حقّق أرقاماً فلكية تخطت 2.5 مليار مشاهدة عن مجمل أعماله المعروضة على منصة "يوتيوب"".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d-85-أنغام-تنفي-اعتذارها-عن-حضور-مهرجان-فبراير-الكويت

أنغام تنفي هذا الخبر وتعلق

a44eebfc-fc76-4f19-aec2-bcaba9572f52_16x9_600x338

آخر تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية

533529160

15 مليون دولار تتقاضاها بريتني سبيرز مقابل مذكراتها

640x480

هنادي مهنى تعلن عن مسلسلها المقبل

2881655_1622822681

حسن الرداد يقدم نصيحة للمتابعين

image (4)

داليدا خليل بمفاجأة مميزة لجمهور دبي

أخبار متعلقة
image (1)

رامز جلال يبدأ تصوير برنامج المقالب الجديد في السعودية - صورة

a943b5c02979ed921c399e40a12c834232016af5-150221122754

شاهد - تامر حسني يضع حداً لشائعات إنفصاله

936

لطيفة: السعودية محطتي القادمة

104981671_01953f6d-8b3e-44c2-9aac-96bed4e5c909

ماجدة الرومي تحيي حفلا ناجحا بالسعودية