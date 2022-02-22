تعيين تامر حسني سفيراً عالمياً لنشر الوعي البيئي

الوكيل الإخباري - قبل انطلاق بطولة X Prix الدولية للموسم الثاني في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، وقع الاختيار على الفنان تامر حسني ليكون سفيراً عالمياً لـ"إكستريم إي"، لنشر الوعي بقضايا البيئة، ضمن سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات الكهربائية والتي تستخدم الرياضة لأغراض إيجابية .

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وأصدرت المسابقة بياناً بهذا الصدد جاء فيه: "إن تامر المتعدد المواهب الذي صاغ ألبومات وأغنيات وأفلاماً تصدّرت الترتيب في مصر والشرق الأوسط، سيجلب دعماً لمبادرة التسابق الهادفة من أجل الكوكب، والتي تبدأ في عام 2022 في بيئة صحراوية مبهرة".





وأضاف البيان: "يتمتع تامر بمسيرة مهنية مليئة بالإنجازات، وقد حقّق أرقاماً فلكية تخطت 2.5 مليار مشاهدة عن مجمل أعماله المعروضة على منصة "يوتيوب"".

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