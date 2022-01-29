شاهد- سهير المرشدي تبكي على الهواء لإعادة جثمان شقيقتها

الوكيل الإخباري - دخلت الفنانة القديرة سهير المرشدي في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، خلال مناشدتها المساعدة في إعادة جثمان شقيقتها الصحافية زينب المرشدي منتصر من اليابان حيث وافتها المنية.





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وقالت في مداخلة هاتفية في برنامج : "يرضيكم أختي تموت فى طوكيو ومش عارفين نرجعها مصر".





وكانت الفنانة حنان مطاوع نعت خالتها عبر صفحتها الخاصة في "فيسبوك"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بخالتها الراحلة وعلّقت عليها بالقول: "رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبّر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم".





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