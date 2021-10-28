شاهد ... سوزان نجم الدين تعلن خطبتها وتستعرض خاتم الخطوبة

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن خطوبتها وقال في تصريح تلفزيوني: "أعيش حاليا قصة حب، والخاتم الذي أرتديه في يدي هو خاتم خطوبتي".
وتابعت في لقائها مع برنامج ET بالعربي: "الواحدة مننا محتاجة إيه غير سند ورجل حقيقي بحياتها، وليس الموضوع ارتباط وخلاص، والمهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وشريك وحب حقيقي" الا انها رفضت الكشف عن هوية العريس.
يذكر ان سوزان تصور مسلسلها الدرامي الجديد "بيوت من ورق" الى جانب كل من دانا جبر، جيني إسبر، ويزن السيد من سوريا، ويوسف الخال وطوني عيسى وداليدا خليل من لبنان ومن إخراج أسامة الحمد.
وأثناء لقائنا مع سوزان نجم الدين في كواليس تصوير مسلسل "بيوت من ورق" كشفت أنها مرتبطة ومغرومة واستعرضت خاتم الخطوبة أمام كاميرا ET بالعربي ✨— ET بالعربي (@ETbilArabi) October 27, 2021
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المصدر - الفن
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