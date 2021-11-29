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الإثنين، 29-11-2021 03:14 م

شاهد...كارينا كابور تجتمع مع زوجها بإعلان جديد

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة الهندية كارينا كابور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو جديد من إعلان صورته برفقة زوجها الممثل سيف علي خان.

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وما لفت أنظار المتابعين، تقدم كارينا بالسن وتغيير ملامحها بشكل كبير، إذ أشار بعض المعلقين إلى ظهور تجاعيد إلى جانب عينها.


الجدير بالذكر أن كابور كانت قد أطلت على متابعيها، بفيديو وصور جديدة وبدت مختلفة تماماً!

 

في التفاصيل، نشرت كارينا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو تكلمت عن أهمية التعليم للأطفال في اليوم العالمي للطفل.

 

وكتبت :"تعطل التعليم لملايين الأطفال في جميع أنحاء الهند بسبب الوباء. ومع عودة الأمور إلى طبيعتها الآن وفتح أبواب المدارس ، يجب أن نتكاتف معًا ونعمل من أجل خلق بيئة آمنة ووقائية ومرنة للأطفال مع الحفاظ على التباعد الجسدي واتباع بروتوكولات كوفيد المناسبة. معا نستطيع!"

 

 

المصدر - الفن 

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