السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 09:51 ص

شاهد...ليلة تريو الرياض أكبر حدث فني يجمع نجوم العرب في السعودية

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الوكيل الإخباري -  افتتح موسم الرياض 2021 صفحات العام الجديد 2022 بأنغام 14 صوتا فنيا عربيا عانقت السحب التي غطت سماء العاصمة الرياض في ليلة تريو الرياض، بحضور فنان العرب محمد عبده، ومجموعة من النخب الفنية على مستوى العالم العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ومثل حضور "طيب القلب" كما يحلو لجمهوره أن يسميه، الفنان عبدالمجيد عبدالله مفاجأة الحفل، إذ عاد للمسرح بعد غياب طويل، وشارك في إحياء الليلة التاريخية، برفقة النجوم الفنانين والفنانات، وفي مقدمتهم محمد عبده، إضافة إلى الفنانين عبدالله الرويشد، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، وليد الشامي، نوال الكويتية، أصالة، أسماء المنور، أنغام، في (محمد عبده ارينا)

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