شريهان تستذكر الراحل فؤاد المهندس بهذه الكلمات

الوكيل الإخباري-استذكرت الفنانة المصرية شريهان الممثل الراحل فؤاد المهندس في الذكرى السادسة عشر لوفاته، حيث رحل عن عالمنا في 16 أيلول/سبتمبر عام 2006.



وأكدت شريهان، أن اراحل سيظل الأساس، والرقم الأول، حتى مع مرور الزمن على وفاته، وعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، أشادت بأخلاقه وفنه وأدواره قالت: "كان ولازال وسيظل وإلى الأبد بالنسبة لي #فؤاد_المهندس هو الأستاذ؛ المُعلم والصديق؛ هو الإبتسامة والضحكة والدمعة هو السهل الممتنع؛ هو الإحساس والصدق والمعنى والرسالة الهادفة؛ هو الإنسان بمعنى الإنسان؛ هو الإلتزام والخُلق والأخلاق؛ هو آداب الحوار والجلسة؛ هو الأستاذ".

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