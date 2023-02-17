شكران مرتجى توجه رسالة مؤثرة بشأن الزلزال

الوكيل الاخباري- لعل الممثلة السورية شكران مرتجى ، من اول الفنانين او الفنانات اللواتي قمن بخلق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها و ضرب تركيا.
وتتابع شكران نشاطها عبر منصات هذه المواقع، لا سيما تويتر، منذ اليوم الاول للمأساة.
ونشرت شكران تغريدة جديدة وجهت فيها رسالة الى جميع الفنانين الذين قاموا بإلغاء حفلاتهم و مساندة سوريا، و كتبت شكران في تغريدتها: "كثيرون النجوم و الاعلاميون في الوطن العربي منذ اللحظة الاولى للزلزال الذي ان لم يصب ارضا اصاب كل القلوب."
وتابعت شكران: "تواصلوا معي شخصيا لسؤالي عن سوريا و كل السوريين وطارحين دعمهم و محبتهم الغير مشروطة."
ثم قالت شكران: "اوطانكم احبتي لم تقصر ونحن نعلم ظروفكم انتم ايضا الله يحميكم.. شيئ واحد اطلبه .. الزلزال مستمر اكملوا حياتكم .. هذا حقكم الطبيعي و البديهي .."