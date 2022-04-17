الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 12:00 م

شيريهان تتذكر شقيقها عمر خورشيد برسالة مؤثرة-صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الكبيرة شريهان على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يحمل صورة شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد، وعلقت عليه برسالة مؤثرة تذكرته بها حيث قالت: "وحشتني، حيًا تُرزق في قلبي ودعائي وصلاتي يا أخي وأبي وصديقي وحبيبي وكل عمري الماضي والحاضر والقادم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وتلقت شريهان العديد من التعليقات من جمهورها وزملائها يترحمون فيها على الفنان الراحل ويدعون له بالرحمة والمغفرة.

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لها 

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