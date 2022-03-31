أصالة تدعم مدرب منتخب الجزائر برسالة مؤثرة

الوكيل الإخباري - دعمت الفنانة أصالة نصري، المنتخب الجزائري لكرة القدم بعد خسارته أمام نظيره الكاميروني وتوديعه تصفيات كأس العالم في قطر 2022، وذلك برسالة مؤثرة عبر حسابها الخاص في "تويتر" وجّهتها الى جمال بلماضي، مدرّب منتخب الجزائر، وعلّقت على بكائه بعد تعرضه لصدمة الخسارة ووفاة عمّته قائلة:

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"مدرّب حقيقي إنسان ودموعه كلّها طيبة ورجولة وبطولة، الجزائر بلد المليون شهيد ما بيعرف اليأس وإذا اليوم ما أنصفكم بكره إلكم يا أبطال الجزائر، جمال بلماضي".

لها