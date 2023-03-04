السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

مساء اليوم .. التعامد الأول للقمر الأحدب على الكعبة المشرفة

السقاف: اولويتنا استكمال إصدار تشريعات مرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية

3 زلازل تضرب تركيا اليوم

18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر

السبت، 04-03-2023 03:28 م

صور - عائلة عبد الرحمن أبو زهرة تحتفل بيوم ميلاده.. هكذا أصبح !

2020_7_17_0_16_15_10


الوكيل الإخباري- احتفلت عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعيد ميلاده الـ89، وذلك في أحدث ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

اضافة اعلان


ونشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير، مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "ربنا يخليك لينا ودائمًا في وسطينا وعايشين بحسك حوالينا وكل سنة وأنت معانا، مش عارف ليه فيه معلومة دائمًا منتشرة أن عيد ميلادك يوم 8 مارس مع أنه في البطاقة عيد ميلادك النهاردة 3 مارس".

وبدا النجم المصري في غاية التعب وملامح التقدم في السن ظاهرة عليه، وهو ما أثار قلق محبيه الذين تساءلوا عن حالته الصحية وما إذا كان يعاني من أي أمراض.

وحصلت الصور على العديد من الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها في حب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، كما تمت معايدته من قبل جمهوره بالكثير من العبارات الرقيقة.

 


 


 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
441260Image1

وفاة الممثل الامريكي توم سيزمور بظروف غامضة

-مراد

فيديو -جومانا مراد تنهار بكاءً على الهواء بسبب طفلتها المتوفاة

d0597b3a-image-3

شاهد صورة للنجمة سلاف فواخرجي قبل 26 عاماً .. وهكذا أصبحت

529

حسن الرداد يكشف أسباب خروجه من سباق رمضان الدرامي

2222222222222222

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة -صور

download (1)

فيديو - إسعاد يونس تسير بالعكاز بصعوبة وتقلق الجمهور

أخبار متعلقة
6016672_1628268010

صلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد إصابته بأزمة صحية

EqfjweZWMAEOcpJ

يسرا تكشف جديد وضعها الصحي بعد تعرضها لأزمة مفاجئة

22222222222222222222

نجم "جميل وهناء" يصاب بنزيف دماغي