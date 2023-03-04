صور - عائلة عبد الرحمن أبو زهرة تحتفل بيوم ميلاده.. هكذا أصبح !

الوكيل الإخباري- احتفلت عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعيد ميلاده الـ89، وذلك في أحدث ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

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ونشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير، مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "ربنا يخليك لينا ودائمًا في وسطينا وعايشين بحسك حوالينا وكل سنة وأنت معانا، مش عارف ليه فيه معلومة دائمًا منتشرة أن عيد ميلادك يوم 8 مارس مع أنه في البطاقة عيد ميلادك النهاردة 3 مارس".



وبدا النجم المصري في غاية التعب وملامح التقدم في السن ظاهرة عليه، وهو ما أثار قلق محبيه الذين تساءلوا عن حالته الصحية وما إذا كان يعاني من أي أمراض.



وحصلت الصور على العديد من الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها في حب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، كما تمت معايدته من قبل جمهوره بالكثير من العبارات الرقيقة.











لها