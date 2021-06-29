عبد الله الرويشد يعلن عن موعد طرح ' ألبوم ' جديد

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان عبد الله الرويشد للتعاون مع الفنان القطري فهد الكبيسي خلال الفترة المقبلة، كذلك يقوم بالتجهيز لألبومه الجديد الذي سيُطرح بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، عبر حسابات (روتانا) في مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو جمع رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، مع الفنان الرويشد، قبل بدء حفله في السعودية.

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وأعلن خلاله الرويشد محتوى ألبومه الجديد، وهو ميني ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغانٍ فقط، وسيغني من ألحان خالد الشيخ، وألحانه، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر علي مساعد، والشاعر أحمد الصالح، وهناك أسماء أخرى، وحدد فترة إطلاق ستكون كما ذكر في بالعيد.

وحول فكرة تقديمه عمل للسعودية، بعد نجاح "يا عمري يا السعودية" قال: "لما أتغنى في المملكة كأني أتغنى في بلدي، وبلدي الثاني، وطبعاً لا شك أنني أكن لهم كل الاحترام والتقدير، وأتمنى أن أقدِّم عملاً جديداً، وأتمنى أن يجمع سالم الهندي كل الفنانين في أغنية في حب السعودية".



يُذكر أن الرويشد أحيا حفلاً في الرياض بمشاركة الفنانة داليا مبارك والفنان فهد الكبيسي، ضمن حفلات الرياض، التي نُظمت برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم روتانا للصوتيات والمرئيات، ونشر بموقعه عبر انستغرام العديد من الصور له في الرياض.

المصدر - سيدتي