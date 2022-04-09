السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية .. 100 وحدة سكنية ومصنع إنتاجي وحديقة عامة في البلقاء

أردوغان يزور الأردن الاثنين المقبل

انخفاض ملموس على الحرارة و 5 درجات في الشمال - تفاصيل

أفضل الوجهات السياحية في أبريل

مركز السكري والغدد الصماء يوضح الحالات التي يجب فيها قطع الصيام فوراً

جازبروم الروسية تؤكد انخفاض شحنات الغاز عبر أوكرانيا في أبريل

رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

ممثل قطاع الألبسة: استقرار أسعار الألبسة والأحذية في الأسواق

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

السبت، 09-04-2022 02:40 م

غادة عبد الرازق تكشف سر غيابها عن الموسم الرمضاني

57469


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق خلال مشاركتها في برنامج “كلام الناس” عن أسباب غيابها عن الموسم الرمضاني لأول مرة منذ 14 عامًا.

اضافة اعلان


وقالت إنها قررت أخذ استراحة محارب هذا العام، وأرادت أن تتابع الموسم الرمضاني من بعيد دون المشاركة فيه.


كما أكدت رغبتها في إعادة حساباتها لأنها شعرت أن موسم رمضان مختلف عما اعتادت عليه خلال السنوات الماضية.


وتطرقت النجمة المصرية إلى موضوع تعاونها مع الفنانة ياسمين صبري، وقالت إنها ستجتمع معها في عمل فني يحتاج تجهيزه إلى عام ونصف العام.


وتحدثت عن زيارتها لطبيب نفسي بسبب تأثرها نفسيًا ببعض المسلسلات التي شاركت فيها، وخاصةً مسلسل الكابوس.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فاتن-أمل-حربى

رابطة الآباء المتضررين تنتقد مسلسل فاتن أمل حربي

d143ac62-62ba-45a8-8b28-7f4802338293

فنانون اشتهروا في رمضان بأدوار الشر

19-03-21-502219480

ليلى علوي تفاجئ الجمهور وتظهر بالحجاب

06-04-22-980569783

ما هو أجر جان كلود فان دام الحقيقي مع رامز جلال ؟

2232362_1649417723

كسر عضم مشاهد مؤثرة من الواقع

image

مصر.. نجل فنانة مشهورة يرتكب جريمة قتل مروعة -صور

أخبار متعلقة
02-04-22-278210171

شاهد..غادة عبدالرازق تظهر بالحجاب والجمهور يتفاعل

word-image-5

وسام حنا يشوق متابعيه لمسلسل جوقة عزيزة - صورة

abaya013

قبل أيام من عرضه تفاصيل خاصة بمقلب رامز جلال في رمضان