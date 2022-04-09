غادة عبد الرازق تكشف سر غيابها عن الموسم الرمضاني

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق خلال مشاركتها في برنامج “كلام الناس” عن أسباب غيابها عن الموسم الرمضاني لأول مرة منذ 14 عامًا.

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وقالت إنها قررت أخذ استراحة محارب هذا العام، وأرادت أن تتابع الموسم الرمضاني من بعيد دون المشاركة فيه.



كما أكدت رغبتها في إعادة حساباتها لأنها شعرت أن موسم رمضان مختلف عما اعتادت عليه خلال السنوات الماضية.



وتطرقت النجمة المصرية إلى موضوع تعاونها مع الفنانة ياسمين صبري، وقالت إنها ستجتمع معها في عمل فني يحتاج تجهيزه إلى عام ونصف العام.



وتحدثت عن زيارتها لطبيب نفسي بسبب تأثرها نفسيًا ببعض المسلسلات التي شاركت فيها، وخاصةً مسلسل الكابوس.

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