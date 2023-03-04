فيديو - إسعاد يونس تسير بالعكاز بصعوبة وتقلق الجمهور

الوكيل الإخباري- رغم الأزمة الصحية التي ألمت بالفنانة إسعاد يونس بعد إصابتها بكسر في الحوض وخضوعها لجراحة تغيير مفصل إلا أنها حرصت على المشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، حيث ظهرت في الانتخابات وهي تستند على عكاز.

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وذهبت النجمة المصرية من أجل الإدلاء بصوتها في اختيار مقعد النقيب، ومقاعد المرشحين على مجلس نقابة المهن التمثيلية.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المتداول للنجمة المصرية وهي تسير بصعوبة بالعكاز وأعربوا عن قلقهم الشديد على صحة "صاحبة السعادة"، متمنيين لها دوام الصحة والتخلص من العكاز الذي يزعجها.



وتواجد العديد من الفنانين أيضًا في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التي أقيمت أمس (الجمعة) بنادي النقابة بالبحر الأعظم، ومنهم، أمير كرارة، مصطفى شعبان، نبيلة عبيد، أحمد فهمي، سامح الصريطي، دنيا عبد العزيز، أحمد ماهر، رانيا فريد شوقي، سليمان عيد، بشرى، عبير صبري، محمد رياض، دينا فؤاد، أحمد عزمي، عبد العزيز مخيون، أحمد مجدي، بوسي شلبي، حسام الحسيني وآخرين.

وانتهت مؤخرًا الفنانة إسعاد يونس من تصوير موسم برنامجها صاحبة السعادة الجديد، والذي انطلق تصويره للمرة الأولى في نيسان (أبريل) عام 2014، وما زال في استمرار ونجاح حتى الآن مع كل موسم جديد، ويعد واحدًا من أبرز البرامج التليفزيونية في الفترة الحالية.





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