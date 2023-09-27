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الأربعاء، 27-09-2023 03:06 م

فيديو-جورج وسوف يستعد لطرح "نجم عالي" وتشاركه ديمة قندلفت

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الوكيل الإخباري- يستعد الفنان السوري جورج وسوف لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وشوّق جمهوره ومتابعيه لمقطع من الاغنية عبر حسابه على منصة إكس، وظهرت في الكليب النجمة السورية ديمة قندلفت، في أولى تجاربها في عالم تصوير الأغاني على طريقة الفيديو كليب.

ونشر صاحب لقب "سلطان الطرب" مقطعاً من كليب الأغنية التي تأتي بعنوان "نجم عالي"، وعلّق "اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة".

ومن المقرر طرح أغنية "نجم عالي"، مساء الخميس المقبل، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى.

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