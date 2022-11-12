فيديو .. حركات غريبة من راغب علامة قبل دخول المسرح

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من كواليس دخول الفنان راغب علامة المسرح في احدى حفلاته .

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وظهر الفنان راغب علامة وهو يقوم بحركات غريبة في قدميه قبل الدخول للمسرح لتقديم حفله ، مما اثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان قد أشعل الفنان اللبناني "راغب علامة" مسرح الرياض وسط حضور جماهيري ضخم، حيث شهد مسرح أبو بكر سالم ليلة طربية جديدة، ضمن حفلات موسم الرياض، احتفى فيها الجمهور مع النجم راغب علامة، ليتفاعلوا معه بشكل كبير، ويؤكد اشتياقه لهم بعد غياب 3 أعوام، وكان الحفل بمشاركة الفنان جورج وسوف والفنان آدم.

