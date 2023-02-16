فيديو- ماجد المهندس يفاجئ أحلام بكواليس "سعودي أيدول"

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان العراقي ماجد المهندس الفنانة الاماراتية احلام بالإحتفال بعيد ميلادها في كواليس حلقة يوم امس من برنامج "سعودي ايدول" الذي يشاركان في لجنة تحكيمه.

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وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة، إذ اهدى المهندس احلام باقة ضخمة جداً من الورود الحمراء بالإضافة لمجموعة من الهدايا.





اااخ ماجد موععادي الكرم عندهpic.twitter.com/drnpZxKf8I احلام يالله شالت الورد من ثقله😭😭❤️اااخ ماجد موععادي الكرم عنده #سعودي_ايدول February 15, 2023

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