فيديو- ماجد المهندس يفاجئ أحلام بكواليس "سعودي أيدول"

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان العراقي ماجد المهندس الفنانة الاماراتية احلام بالإحتفال بعيد ميلادها في كواليس حلقة يوم امس من برنامج "سعودي ايدول" الذي يشاركان في لجنة تحكيمه.
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة، إذ اهدى المهندس احلام باقة ضخمة جداً من الورود الحمراء بالإضافة لمجموعة من الهدايا.
احلام يالله شالت الورد من ثقله😭😭❤️— ًً (@mirrrraacle) February 15, 2023
اااخ ماجد موععادي الكرم عنده#سعودي_ايدول pic.twitter.com/drnpZxKf8I
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