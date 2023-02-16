الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 11:20 ص

فيديو- ماجد المهندس يفاجئ أحلام بكواليس "سعودي أيدول"

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الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان العراقي ماجد المهندس الفنانة الاماراتية احلام بالإحتفال بعيد ميلادها في كواليس حلقة يوم امس من برنامج "سعودي ايدول" الذي يشاركان في لجنة تحكيمه.

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وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة، إذ اهدى المهندس احلام باقة ضخمة جداً من الورود الحمراء بالإضافة لمجموعة من الهدايا.

 

 

 

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