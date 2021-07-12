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الإثنين، 12-07-2021 10:33 ص

قرار جديد من المحكمة بشأن أحمد عز وزينة

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة عالي الأسرة المصرية في التجمع الخامس أمس الأحد، قرارا برفض الاستئناف المقدم من الممثل أحمد عز، على حكم أول درجة ، وإلزامه بالمصروفات.

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وقضت المحكمة بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني ( حوالي 58 ألف دولار)، قيمة مصاريف دراسية لتوأم الفنانة زينة، عن عامي الدراسة 2018-2019 و2019-2020.

 

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر (أول درجة) قد قضت في وقت سابق بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 40 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصاريف الدراسية، لتوأم زينة، عن عامين دراسيين.

 

وكانت الممثلة زينة قد رفعت دعوى قضائية قبل سنوات تطالب فيها بأن يدفع والد توأمها أحمد عز المصاريف الدراسية لهما أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر وحصل صراع بين الجهتني في المحاكم.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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