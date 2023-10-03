الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

التربية توضح بشأن المستنكفين من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز

تعيين عدد من موظفي الداخلية بوظيفة مدير قضاء - أسماء

الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية

عيار 21 و18 .. اسعار بيع الذهب بالاردن اليوم

رجل السير داود… النشمي الذي يتألق بعمله كل صباح - فيديو

المعونة: استكمال صرف المخصصات لـ 30 ألف منتفع اليوم عبر البنوك

البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي

السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

الثلاثاء، 03-10-2023 10:56 ص

لأول مرة ... شاهد منى زكي عارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس

6797446_1696313681


الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية منى زكي في فعاليات أسبوع الموضة بباريس 2023 بإطلالة مميزة ونارية، إذ اختارت اللون الأحمر القاني لظهورها ضمن الحدث

اضافة اعلان


ظهور النجمة المصرية جاء ضمن عرض L’Oreal Paris الذي تمّ تنظيمه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول قرب برج إيفل، وهي المناسبة التي استقطبت عددا كبيرا من النجمات صديقات العلامة وسفيراتها.

 

وأطلت منى بفستان أحمر قاني قصير أنيق للغاية مزود بذيل طويلة جداً من الخلف، ونسّقت معه أقراطا كبيرة وحذاء باللون الفضي، لتخطف الأنظار وتثير إعجاب متابعيها على السوشال ميديا وتنهال عليها التعليقات الإيجابية، مثل: "أحلى واحدة"، و"فخورين بيكي"، و"شكلك يجنن".

 


 

 

 

 العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2209294_0

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية لأسباب صحية

للاللاللاللا

هند البلوشي توضح تطورات أزمة شقيقتها مرام الصحية

0

القضاء اللبناني يتخذ قراره بقضية زوج الفنانة نانسي عجرم

سلمى-المصري

الموت يفجع الفنانة سلمى المصري - صورة

معلومات-عن-أحمد-أبو-هشيمة

بعد ان قاموا بإبتزاز احمد ابو هشيمة ..هذا ما اصدرته المحكمة بحقهم - صور

1_724972_original-780x470

تامر عاشور يستعد للزواج من الإعلامية نانسي نور - صورة

أخبار متعلقة
image_750x_63472b870be5c

منى زكي تغيب عن رمضان المقبل لهذا السبب

202391322937356Q

منى زكي ومحمد هنيدي يستأنفان "الجواهرجي" استعداداً لعرضه في السينما

Doc-P-459256-638294239804556391

منى زكي تتحدث عن تأثير مهنتها على علاقتها مع زوجها أحمد حلمي