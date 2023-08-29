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الثلاثاء، 29-08-2023 11:21 ص

لقطة عفوية لبسمة بوسيل تتصدر مواقع التواصل

بسمة-بوسيل


الوكيل الإخباري- تصدرت بسمة بوسيل،  محركات بحث جوجل في الساعات الماضية،  بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام " بفيديو لأولادها أثناء ذهابهم إلى المدرسة في أول يوم دراسي، كما نشرت صورة لأغراض أصغر أبنائها آدم، المدرسية.

واصطحبت بسمة بوسيل أولادها إلى المدرسة ، وكانت قد قضت مؤخرًا الإجازة الصيفية مع أولادها في الساحل الشمالي. 

يذكر أن بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الفجر الفني


 




 

 


 

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