عادل إمام في عزلة خوفاً من كورونا

الوكيل الإخباري - أكد بعض المقربين من الفنان عادل إمام خضوعه التام لإجراءات احترازية مكثفة والعديد من اجراءات التعقيم الوقائية خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

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ويخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل شبه اسبوعي.

ويقيم الزعيم بشكل شبه كامل في منزله بالساحل الشمالي معظم الوقت، وتم منع الزيارات بشكل نهائي وعدم الخروج من المنزل، خاصة أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.



وبسبب حالة الحذر الشديد للزعيم، تقرر عدم خوضه أي أعمال فنية في الفترة القادمة خوفا من العدوى والمرض، رغم تأكيد ابنه رامي ان الزعيم سيعود قريبا بعمل سينمائي.

المصدر - لبنان 24