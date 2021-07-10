مريم أوزرلي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي مجموعة من الصور الجديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وخطفت أنظار متابعيها بملابسها الكلاسيكية التي حملت ألواناً صيفية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة، معتمدة ماكياجاً ناعماً.

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وكانت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش كشفت انه كانت قد جرت مؤخرا مفاوضات مع النجمة التركية مريم أوزرلي للانضمام الى الموسم الخامس من "التفاحة الممنوعة"، الا انها لم تقبل بالعرض بسبب انجابها طفلتها.



وعلى صعيد آخر، كانت نشرت مريم مؤخراً جلسة تصوير لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بزي الكارتون لشخصية "Minnie mouse" بفستان أحمر مرقط بالأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.









المصدر - لبنان 24