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الإثنين، 06-11-2023 09:01 ص

مشهد بمسلسل تسبب في اكتشاف فنان مصري إصابته بالسرطان - صورة

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الوكيل الإخباري - واقعة غريبة تعرض لها الفنان المصري الراحل أشرف مصيلحي، تسببت في اكتشاف عائلته لإصابته بمرض السرطان، الأمر الذي تسبب في معاناته لثلاث سنوات، قبل أن يرحل في النهاية.

المخرجة المصرية منال الصيفي زوجة الراحل، تحدثت عن الكواليس الحزينة التي مرت بها وقت اكتشاف إصابة الراحل بالمرض، وكيف تعاملت معه وأخفت عنه تلك القصة.

حيث ظهرت في لقاء تلفزيوني وتحدثت عما جرى وقت تصوير مسلسل "جمال الحريم"، الذي تولت إخراجه، فيما كان مصيلحي يشارك في البطولة.

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إذ كان المشهد الأخير في التصوير هو سبب معرفتهم بمعاناته من المرض، بعدما ظهر وهو يتلعثم في الحوار الخاص به، وظل يعتذر كثيرا عما يحدث.


الأمر الذي تسبب في قلق زوجته، التي طلبت منه ألا يلتفت إلى ما حدث خلال اليوم الأخير من التصوير، ولكن عليه الذهاب إلى الطبيب لمعرفة الأسباب.

 

توجه الثنائي إلى الطبيب الذي طالبه بإجراء أشعة، وتبين وقتها إصابته بورم في المخ، وهو ما أخفته عنه زوجته، وأخبرته أن هناك أمرا غير مفهوم في الأشعة، وعليهم إعادتها مرة أخرى.

 

منال الصيفي اتفقت مع الطبيب المعالج، على عدم إخبار زوجها في حال أثبت تحليل الورم أنه خبيث، حيث كانت تعلم بأن الفترة التي سيعيشها ستكون قصيرة للغاية إن أخبرته بأمر مثل هذا.

 

واستمرت في إخفاء المرض عنه، واكتفت بإخبار أكبر الأبناء بما يحدث، لكن حالته الصحية تدهورت في النهاية، ولم يتمكن من مقاومة المرض.

 


 

 

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