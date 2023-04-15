السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 12:44 م

مصدر يكشف مفاجأة عن مسلسل زقاق الجن

Screenshot-2023-03-24-at-17-48-42-زقاق-الجن-يبدأ-بحكايا-الجان..-وإهداء-إلى-روح-شادي-زيدان-780x470


الوكيل الإخباري- فاجأت الشاعرة والإعلامية السورية نوال الحوار متابعيها باتهامها صناع مسلسل "زقاق الجن" بسرقة فكرته من أحد الأعمال الدرامية التركية.

اضافة اعلان


وقالت في تدوينة لها على صفحتها بفيسبوك "في (هناك) مسلسل تركي اسمه بوزكر .... كله ملطوش (مسروق) ومركب عليه مسلسل زقاق الجن".


ويرى السيناريست السوري عدنان العودة تعليقا على تدوينة نوال الحوار أن "كل الدراما العربية ملطوشة (مسروقة)".


وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي في منطقة زقاق الجن ويتطرق للعلاقات الاجتماعية والصراعات التي تحدث بين سكان تلك المنطقة.

 

ميدل ايست 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111111111111111111111

تامر حسني: "انهنت كتير في بداية حياتي"

1111111

نعي واسع لشخصية شومان في "العربجي"

2_797775

سيلين ديون تتحدى مرضها الصعب بهذه الطريقة

20230412072403243

نهاية مسلسل جعفر العمدة.. طلب بتغيير أحداث الحلقة الأخيرة

elaosboa78430

الأمن المصري يصدر بيانا بشأن مسلسل جعفر العمدة

مسلسل-جعفر-العمد

نجم مسلسل جعفر العمدة يكشف سرا عن العمل

أخبار متعلقة
أيمن-زيدان-شادي-زيدان

مشهد في زقاق الجن يكشف طريقة وفاة شادي زيدان -صورة

333333333

بعد أدائها دور الأم في "زقاق الجن" .. شكران مرتجى تعبر بكلمات مؤثرة على عدم انجابها

2222222

مسلسل "زقاق الجن".. ناجي سعد مينة متهم بخطف وقتل الأطفال