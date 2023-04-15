مصدر يكشف مفاجأة عن مسلسل زقاق الجن

الوكيل الإخباري- فاجأت الشاعرة والإعلامية السورية نوال الحوار متابعيها باتهامها صناع مسلسل "زقاق الجن" بسرقة فكرته من أحد الأعمال الدرامية التركية.

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وقالت في تدوينة لها على صفحتها بفيسبوك "في (هناك) مسلسل تركي اسمه بوزكر .... كله ملطوش (مسروق) ومركب عليه مسلسل زقاق الجن".



ويرى السيناريست السوري عدنان العودة تعليقا على تدوينة نوال الحوار أن "كل الدراما العربية ملطوشة (مسروقة)".



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي في منطقة زقاق الجن ويتطرق للعلاقات الاجتماعية والصراعات التي تحدث بين سكان تلك المنطقة.

ميدل ايست

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