الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

مشاريع جديدة لتحسين الواقع التعليمي في معان

الأشغال: ٢٩ ٪؜ نسبة الانجاز بطريق الشحن الجوي- صور

ماضي : ٧٠ ٪؜ إشغال فنادق العقبة

إقرار نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان

وزارة العمل تدعو للإبلاغ عن مخالفات الحد الأدنى الأجور

إدارة الأزمات ينفذ تمريناً وهمياً الإثنين

ما الحل لري مزروعات وادي الأردن إذا جف سد الملك طلال؟

الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس العراق الكاظمي

وزارة الصحة تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية -أسماء

بلدية إربد لـ الوكيل: 4 غرف طوارئ رئيسية استعدادا لفصل الشتاء

الأحد، 07-11-2021 09:24 ص

مصر.. فنانة شهيرة تتعرض لمحاولة خطف 'مرعبة' على يد سائق أجرة - صور

160


الوكيل الاخباري - روت الفنانة المصرية مي حسن أحداث تعرضها لمحاولة خطف على يد سائق سيارة أجرة تابعة لأحد الشركات الخاصة، بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

اضافة اعلان


وقالت مي حسن لموقع "القاهرة 24": "خلال عودتي من أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، استقليت إحدى سيارات الملاكي التابعة لشركة خاصة، وحددت موقع شقتي الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر، واستهل السائق طريقه حتى وصلنا المدينة، وهناك أخذ طريقا مغايرا لم أعهده من قبل".


وأضافت: "تفاجأت بالطريق المظلم الخالي من السكان الذي سلكه المتهم، وعند سؤالي إياه قال إنه طريق مختصر، وهو ما يشير إليه تطبيق الهاتف الخاص بالقيادة، ولكن لسابقة عملي بشركة مشابهة لشركته ولإقامتي بالمنطقة قرابة الـ6 أعوام، لم أقتنع بذلك وطلبت منه العدول عن هذا الطريق، وأن يسلك الطريق المعهود لكنه أبى أن يفعل ذلك قائلا: مش هغير الطريق وبصراحة إنتي حلوة أوي".


وتابعت: "لم أتمالك نفسي عندما وقعت على مسامعي هذه الجملة لأبدأ في وصلة صراخ عارمة في وجهه وتزامن ذلك مع وجود مكالمة هاتفية مع زوجي المقيم بالخارج مما ألقى الرعب في قلبه لجهله ما يحدث، فلم يعبأ المتهم بصراخي وزاد من سرعة السيارة بطريقة جنونية، ففتحت باب السيارة وهممت بالقفز منها لخوفي من نيته، لكنه لاحظ ذلك في اللحظة الأخيرة وتوقف بالسيارة".




 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

ابنة خفية لياسمين صبري تظهر إلى الواجهة

9191110_1634915718

شاهد...وائل كفوري يحرج معجبة ويرفض التقاط صورة معها

عريف

الفنان المصري لطفي لبيب يعلن اعتزاله رسميا

27sdg

مي عمر تعلن اختيارها سفيرة لمنظمة خيرية دولية لخدمة الأطفال - صورة

8c

وفاة فنان مصري أثناء إجرائه عملية جراحية - صورة

Capture

شاهد...صورة نادرة لـ مارلين مونرو مع والدتها

أخبار متعلقة
2152180

مجهولون يطرقون باب الفنانة آيتن عامر

91194fa0-fe3e-4b1c-8f58-be8f8c08f361

شذى حسون تتكلم باللهجة المصرية تحضيراً لهذا العمل

16057268666542067

نقابة الضيافة الجوية في مصر تصدر بيانا بشأن الفيديو الأخير لمحمد رمضان داخل الطائرة