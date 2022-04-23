السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشامل

الوطني لإدارة الأزمات يحذر من الحالة الجوية السائدة

جنبلاط: لا كهرباء من الأردن ولا تمويل من البنك الدولي

حجوزات فنادق البحر الميت والعقبة في العيد تصل إلى 96%

20 ألف أردني يتنافسون على 3662 مقعداً للحج

علان: إقبال كبير على أسواق الألبسة

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

السبت، 23-04-2022 02:16 م

مصطفى فهمي يكشف سبب تأجيل عمله مع حسين فهمي

344176_0


الوكيل الإخباري - حل الفنان مصطفى فهمي ضيفاً على برنامج ET بالعربي، حيث كشف عن كواليس مشاركته في مسلسل "بابلو"، بطولة الفنان حسن الرداد، الذي عاد من خلاله للمشاركة في الماراثون الرمضاني بعد غياب أربع سنوات، منذ تقديم مسلسله "مليكة" الذي عرض عام 2018.

اضافة اعلان

 

وكشف مصطفى فهمي السبب الذي جذبه للمشاركة في المسلسل، مشيرًا إلى أن أهم عامل في اختياره للأعمال التي تعرض عليه، هو السيناريو فإذا أعجبته القصة والدور الذي يقدمه لا يتردد، لكن إذا كان هناك مشكلة في أحد منهما سواء في القصة أو الدور فإنه لا يوافق.

وأكد في الوقت نفسه أنه لا يهمه أن يقدم دور البطولة، أو حتى أن يكون جزءًا منها، ولكن الأهم بالنسبة له هو الدور الذي سيقدمه بغض النظر عن أي شيء آخر.


ولفت مصطفى فهمي إلى أن دوره في مسلسل "بابلو" ليس جديدًا عليه، لكنه قدم مثله من قبل، معبرًا عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع حسن الرداد وباقي أبطال المسلسل، مثل أروى جودة ومحمود حجازي وسلوى عثمان وغيرهم.

 

وعن سبب تأجيل مسلسله أولاد الهلالية مع شقيقه الفنان حسين فهمي، أوضح أن العمل كبير ويحتاج إلى تحضيرات مكثفة، لذلك كان من الصعب اللحاق بالماراثون الرمضاني، مشيرًا إلى أن فريق العمل سيبدأ في العمل عليه بعد العيد.

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
59sdf_0

محمد رمضان يرد على انتصار بعد تصريحاتها عنه

Expo_Abdullah_Bulkhair_Post_1080x1350

شاهد.. عبد الله بالخير يسوق الدراجة البخارية في دبي يجتاح السوشال ميديا

مسلسل-احلام-سعيدة-2022-كوفر

أسرة مسلسل أحلام سعيدة تحتفل بإنتهاء تصويره

طارق لطفي5

مؤلف مسلسل جريرة الغمام سعيد بنجاح العمل

92049

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

0e42f5e61e

رشا شربتجي ترد على أنباء اعتقالها بسبب مسلسل كسر عضم

أخبار متعلقة
d-71-متى-تعود-إيمي-سمير-غانم-للتمثيل-حسن-الرداد-يجيب

حسن الرداد يكشف موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم الى التمثيل - فيديو

284865_original

حذف مشاهد عثمان محمد علي من بابلو بعد إصابته بجلطة