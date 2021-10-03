موعد انطلاق تصوير مسلسل محمد رمضان الجديد

الوكيل الإخباري - علم موقع الفن ان انطلاق تصوير مسلسل الفنان المصري محمد رمضان سيكون في نهاية شهر كانون الثاني المقبل، اذ بدء التحضير له على قدم وساق وذلك بعد وقوع الاختيار على باقي فريق العمل.

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وكان نشر محمد رمضان مجموعة من الصور، جمعته بإبنته حنين، بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وقد ظهرت حنين بحالة من السعادة في معظم الصور، التي إلتقطت في مناسبات عدة.



وظهر رمضان في إحداها وهو يحتضن حنين ويقبلها، وعلق قائلاً :"25 أيلول / سبتمبر عيد ميلاد حنين محمد رمضان، كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتي، اللهم أحفظ أبناءنا جميعاً"

المصدر - الفن