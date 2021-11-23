​ميليسا أصلي باموك أفضل ممثلة تركية لعام 2021

الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام تركية ان الممثلة التركية ميليسا أصلي باموك نالت جائزة أفضل ممثلة من قبل جوائز Gold Faces Turkey لهذا العام، وقد تلقّت التهاني من قبل الجمهور.

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على صعيد آخر كانت قد تداولت الصحافة التركية معلومات عن انضمام النجمة التركية هاندا أرتشيل إلى الجزء الأول من "الهيبة"، اذ ان اسمها يجذب الجمهور، ويرفع من أسهم نجاح المسلسل، لكن عادت الصحافة التركية، وتحدثت عن خوض الممثلة التركية ميليسا آصلي باموك البطولة بدلاً من هاندا، واللافت هو أن الممثلتين لم تعلّقا بعد على هذا الخبر.

المصدر - الفن