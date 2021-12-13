مي العيدان تعتذر من فنانة خليجية سبّبت لها الأذى - فيديو

الوكيل الإخباري - حرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان من خلال مقطع فيديو على تقديم اعتذارها الى الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام، مؤكدةً أن هذا حدث بعد مضي 7 سنوات لم تلتقيا خلالها.





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وتحدّثت العيدان في مقطع شاركته عبر حسابها في موقع "يوتيوب" بكل جرأة عن الموقف إذ قالت: "انا أعلم تماماً أنني تسبّبت بالأذى لها وآلمتها كثيراً في عام من الأعوام"، وأضافت: "التقيت بها في كواليس مسرحية "الشحاتين"، وقدّمت لها اعتذاري وقلت لها حقك عليّ... أدري إني آذيتك أعتذر لك وأنا آسفة".

المصدر - لها