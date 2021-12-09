شاهد...هبة طوجي تعايد أسامة الرحباني على طريقتها

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنية عيد ميلاد سعيد للمؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني الذي يصادف عيد ميلاده اليوم. مقطع الفيديو الذي هو كناية عن ترنيمة ميلادية، علّقت عليه هبة ما معناه :"عيد ميلاد سعيد لأوسي أتمنى أن تحقق كل أحلامك (وأنا أعلم مدى حلمك)، دائما هنا منذ اليوم الأول! لقد قطعنا شوطًا طويلاً معًا ولم يأتِ الأفضل بعد".

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أسرة موقع "الفن" تتمنى للمؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني الصحة والفرح، والمزيد من النجاحات في مسيرته الفنية وحياته بشكل عام.





المصدر - الفن