نادين نجيم:"الأذية تأتي من أقرب الناس"

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن استيائها من تصرف بعض الأشخاص المقربين منها والذين يضمرون لها الشر، مؤكدة أنها تفضل العزلة على الاختلاط مع هؤلاء الأشخاص السلبيين والمنافقين، وفق تعبيرها.



وظهرت "نجيم" في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام" وهي تستمع بتأثر إلى كلمات أحد المدربين في مجال التنمية البشرية.



وبدا الحزن واضحًا في عينيْ النجمة اللبنانية، مؤكدة تبنيها لوجهة نظر المدرب، خاصة عند حديثه عن الأذية التي قد يتعرض لها الإنسان من قبل الأشخاص المقربين منه، ودعوته إلى تجنبهم، وإبعادهم عن حياته.



وعلّقت "نجيم" على الفيديو: "شو رأيكم بالكلام؟ أنا بوافق وكلامه صح.. بحس إنه الأذية صارت تجي من أقرب الناس، والثقة شبه معدمة… فعلاً عمْ فضّل العزلة على الاختلاط مع أشخاص سلبيين أو منافقين.



وختمت بطلة مسلسل "وأخيرًا" كلامها بتوجيه سؤال إلى المتابعين عما إذا كانوا من الأشخاص الذين يؤيدون كلام المدرب، وعلقت: "هل بتوافقوا إنه في ناس بتدخل على حياتك بس لتأذيك؟"

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