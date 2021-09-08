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الأربعاء، 08-09-2021 04:43 م

نجوى كرم تعلن انضمامها الى التيك توك بطريقة طريفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة نجوى كرم انضمامها إلى عالم التيك توك من خلال مقطع فيديو طريف نشرته عبر حسابها في تطبيق إنستغرام وظهرت في الفيديو وهي تقطف التين وعناقيد العنب من حديقتها الخاصة متأففةً من الدبور الذي أفسد الموسم ولم يترك لها شيئاً.

ولفتت "شمس الأغنية اللبنانية" الأنظار برشاقتها بالملابس الكاجوال وهي تتنقل بين كروم العنب، وقالت بطريقتها العفوية: "عرفت أنه التيك توك مولّع، ليش الدبور تركلنا عنب السنة عم نتسابق نحنا والدبور أكلهن كلهن".

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يأتي ذلك بعد النجاحات التي تحققها نجوى على الصعيد الفني من جهة، اضافة الى الاخبار التي رافقتها طيلة الفترة الماضية حول زواجها المرتقب من رجل اعمال خليجي، وهو ما لم تؤكده نجوى او تنفيه لغاية الساعة. 

 

 


المصدر - لبنان 24

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