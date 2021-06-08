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الثلاثاء، 08-06-2021 05:18 م

نشطاء عبر تويتر: حزينون على انتهاء مسلسل الحفرة

الحفرة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الحفرة على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، إثر انتهاء المسلسل التركي الشهير الحفرة بعد أكثر من 4 سنوات عرض.

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وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن حزنهم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة والتي عرضت مساء أمس الإثنين 7 يونيو.


وتفاعلوا مع أحداث الحلقة بدرجة جعلتهم يطالبون الشركة المنتجة بإنتاج أجزاء أخرى منه.


و احتلت الحلقة الأخيرة المركز الأول في نسب المشاهدة، وتصدر اسم المسلسل ضمن قائمة التريند في عدد من الدول العربية، وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة لوداع الأبطال.

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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