نشطاء عبر تويتر: حزينون على انتهاء مسلسل الحفرة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الحفرة على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، إثر انتهاء المسلسل التركي الشهير الحفرة بعد أكثر من 4 سنوات عرض.

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وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن حزنهم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة والتي عرضت مساء أمس الإثنين 7 يونيو.



وتفاعلوا مع أحداث الحلقة بدرجة جعلتهم يطالبون الشركة المنتجة بإنتاج أجزاء أخرى منه.



و احتلت الحلقة الأخيرة المركز الأول في نسب المشاهدة، وتصدر اسم المسلسل ضمن قائمة التريند في عدد من الدول العربية، وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة لوداع الأبطال.