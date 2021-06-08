نشطاء عبر تويتر: حزينون على انتهاء مسلسل الحفرة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الحفرة على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، إثر انتهاء المسلسل التركي الشهير الحفرة بعد أكثر من 4 سنوات عرض.
وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن حزنهم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة والتي عرضت مساء أمس الإثنين 7 يونيو.
وتفاعلوا مع أحداث الحلقة بدرجة جعلتهم يطالبون الشركة المنتجة بإنتاج أجزاء أخرى منه.
و احتلت الحلقة الأخيرة المركز الأول في نسب المشاهدة، وتصدر اسم المسلسل ضمن قائمة التريند في عدد من الدول العربية، وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة لوداع الأبطال.
وداعًا يا اعظم مسلسل 💔 #الحفرة— . (@AY__d90) June 8, 2021
إني أحاول أن أكون مودعًا— Çukur veda (@litr_11) June 8, 2021
لكنَّ قلبي لا يطيق تودُّعك ..
#الحفره
#الحفره الحب الأول لن يُنسى أبدًا ..." pic.twitter.com/uL3pdb2MQW— 🌻 (@UserAsas) June 8, 2021
#الحفره. بشتاااااق لجداريات الحفرة💔 #الحفرة pic.twitter.com/hIVZNa6evo— نوف. كود ايهيرب EQA1490 (@noofH67334161) June 8, 2021
احس ب الانتماء لازم اشارك ف ترند #الحفره pic.twitter.com/1oyNH0HhtR— آموونھ🐼 (@AmoOoni330) June 8, 2021
June 8, 2021
حمستوني اني اشوفه. الاسبوع الجاي ببدا اشوفه 😊 #الحفره— مصممة فلاتر سناب شات بأسعار رمزية (@3hoodi_9) June 8, 2021
طيب اصبرو اوصل الحلقه الاخيره وازعل معكم #الحفره— Gorgeous🇵🇸 (@1vawx) June 8, 2021
مسلسل عظيم يُخلد في الذاكره🖤— Besh⚓︎. (@_Bu23) June 8, 2021
2021.6.7 - 2017.10.23#cukurveda #الحفرة pic.twitter.com/XWZ0WrjwnZ