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الأربعاء، 02-03-2022 03:58 م

هاني شاكر يتوعد ويعلن عن استعادة حساباته بعد سرقتها

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الوكيل الإخباري - شارك الفنان المصري هاني شاكر ونقيب الموسيقيين في مصر منشور جديد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي أعلن فيه عن استعادة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرقتها.

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وأكد شاكر أن حساباته تعرضت للسرقة وكتب بعد إسترجاعه لعها:"للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي علي الفيس بوك و الانستجرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي أمام الرأي العام.

 

و الحمدلله تم تدارك الموقف و استعادة الحسابات مرة اخري و سيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل"

 

 

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