هاني شاكر يعلن استقالته من نقيب المهن الموسيقية .. ماعلاقة حسن شاكوش؟

الوكيل الإخباري-أعلن الفنان الكبير هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك عبر برنامج "الحكاية"، موضحا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.





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وخلال مداخلة تلفزيونية، توجه شاكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأن يكون بين قامات فنية كبيرة.

وقال وكيل نقابة الموسيقيين في مصر حمادة أبو اليزيد إن شاكر "انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية ظهر يوم أمس الاثنين من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الايقاع بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي".



ونقلت ايضا عدة وسائل إعلام مصرية أن ذلك جاء على خلفية ما حدث في المؤتمر الذي أقامته النقابة يوم أمس الإثنين من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ، والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

وجاء تعليق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على قرار استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة الموسيقبين ، على الهواء عبر برنامج «الحكاية» ، حيث قال انه قرار صادم له، لأن الفنان هاني شاكر قيمة فنية كبيرة في الوطن العربي وقرار استقالته خسارة كبيرة للفن.



وأضاف شاكوش خلال مداخلة برنامج الحكاية، أن الفنان هاني شاكر قدوة وعلم أجيال من الفنانين .



وأوضح أن هاني شاكر تعرض في الفترة الأخيرة لعدة مشاكل في النقابة.

وأكد شاكوش، أن شاكر هو الأب الروحي لكل مطربي العالم العربي.







وأعاد الفنان هاني شاكر نشر مقابلته التلفزيونية مع الاعلامي عمرو أديب على صفحته الشخصية على فيس بوك ليؤكد بذلك استقالته من مهنة نقيب المهن الموسيقية.