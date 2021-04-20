هجوم على رامز جلال بسبب برنامج المقالب

الوكيل الاخباري - هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان المصري رامز جلال، عقب انتهاء حلقة مهاجم اتحاد جدّة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد في برنامج "رامز عقله طار"، بعدما ظهر في الحلقات السابقة وهو يرفع إصبعيه خلف رؤوس الضيوف، ولكن مع حلقة اللاعب السعودي لم يفعل ذلك.

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وتتضمن فقرات البرنامج اختيار الضيف لخمسة متسابقين كي يتشاركوا معه تجربة اللعبة الجديدة، وبعد اختيارهم يقف الجميع لالتقاط صورة تذكارية، وهنا يظهر رامز جلال متخفّياً ويلتقط صورة بجانب الضحية من دون أن يعلم، وهذا ما حدث مع نجم المنتخب السعودي فهد المولد، ولكن اختلف الأمر معه عن باقي الضيوف.



ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.

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