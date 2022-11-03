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الخميس، 03-11-2022 02:33 م

هيا مرعشلي تكشف سبب عدم تقديمها أعمال جديدة

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة السورية هيا مرعشلي عن سبب عدم تقديمها أعمال جديدة.

وقالت هيا "إذا مش قادرين نقدم شي بفيد، ما نقدم شي بضر، أقل شي، منى وجر، وهاد سبب غيابي الحقيقي".

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وأضافت "مع احترامي لكل المشاريع الفنية يلي عم تنعرض علي، بس للأسف، أزمة كتابة نصوص حقيقية، يمكن صار لازم نحن نكتب شو بدنا نقول".


يذكر أن آخر أعمال هيا مرعشلي كان مسلسل "قيد مجهول" عام 2021 من بطولة باسل خياط، عبد المنعم عمايري، نظلي الرواس، إيهاب شعبان، جيانا عنيد، تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي وإخراج السدير مسعود.

 

 

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