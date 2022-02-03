وصلة رقص بين حسن الرداد وهالة فاخر - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان حسن الرداد على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس بروفات آخر أعماله مسرحية "كازانوفا"، قبل ساعت من عرضها ليحتفل هو وفريق العمل.

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وظهر الرداد وهو يرقص مع الفنانة هالة فاخر، وسعد الصغير وطاهر أبو ليلة وباقي فريق العمل؛ قبل عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على أنغام أغنية "سألوني"، للفنان الراحل حسن الأسمر، في أجواء من المرح والسعادة.





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