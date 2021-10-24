هربا منذ شهرين.. زوجان من الحمير الوحشية يفلتان من محاولات الإمساك بهما في أمريكا

الوكيل الاخباري - منذ حوالي الشهرين، هرب زوجان من الحمير الوحشية من مزرعة في ولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، ونجحا في الإفلات من محاولات الإمساك بهما.

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وأفادت وكالة "أ ف ب" بأن ثلاثة من الحيوانات هربت من مزرعة في ولاية ماريلاند في نهاية أغسطس، لا يزال اثنان منها طليقين بعد العثور على أحدها ميتا في فخ غير قانوني في سبتمبر، وفقا لمسؤولين في مقاطعة برينس جورج، حيث تواصل السلطات البحث عن الهاربين المخططين.

pic.twitter.com/cQYjaM7SEN Five zebras were spotted walking behind a house in Prince George’s County, Maryland. The animals have been on the loose since escaping from a nearby farm. https://t.co/9ax0W0d7QN September 10, 2021



واتهم مالك الحمير الوحشية جيري هولي، بمعاملة الحيوانات بقسوة لأنهم "لم يتلقوا ما يكفي من الطعام أو الماء أو الرعاية البيطرية" وهم معرضون لخطر الموت، وفقا لوثائق محكمة المقاطعة.



ولدى هولي عشرات من الحمير الوحشية في مزرعته، وتم العثور على الحيوان الذي مات في فخ بالقرب من خط السياج الخاص بالممتلكات، وفقا للمحكمة.



وأضافت المحكمة أن الحيوانات "تشكل خطرا على الأشخاص الذين يقتربون منها وتشكل خطرا على السائقين على الطرق العامة".



ومنذ هروبهم، أصبحت الحمير الوحشية من المشاهير المحليين، وبطولة في التقارير الإخبارية وإسعاد السكان الذين شاركوا ظهورهم المتكرر على وسائل التواصل الاجتماعي.







المصدر : روسيا اليوم