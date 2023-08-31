أنهى حياته وعاش باسمه.. محامي ضحايا "سفاح الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

الوكيل الاخباري - قال المستشار حسام عبدالله في مصر، محامي إحدى ضحايا سفاح الجيزة، إن كل ضحاياه قتلوا ولم يبق منهم أحد على قيد الحياة، مشيرًا إلى أنه محامي زوجة السفاح التي قتلها عام 2016.





وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «القذافي أبلغ والد موكلتي أنها تركت مسكن الزوجية وأخذت 725 ألف جنيه وأغلقت الشقة بالمفتاح ولم يتمكن من اللحاق بها».





وأوضح أن سفاح الجيزة «قتل موكلتي وكان يرسل رسائل من هاتفها الشخصي لوالدها ووالدتها، وكان يخدع أهل الضحية بالبحث عنها، وتتبعنا المكان الذي كان يتم إرسال الرسائل منه، فقد كانت موكلتي فاطمة محفظة قرآن ومتدينة، وكان والدها مقتنعا بأن ابنته لم تهرب من بيتها، ووجدنا أن كل الأماكن التي تُرسل الرسائل منها كان هذا السفاح يوجد فيها».



وتابع: «المباحث لمدة أسبوع كامل في قسم الهرم لم يستطيعوا دفعه للاعتراف لأن الدليل الوحيد هو الرسائل التي كان يرسلها من تليفونه إلى والد الضحية، وبعد خروجه من القسم عاش باسم رضا وهو صديقه الذي قتله».

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المصري اليوم









