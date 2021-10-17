الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بتنظيم التجارة ومكافحة البيع العشوائي في البسطات

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني يشمل طلبة المدارس الخاصة

اسعار الذهب الأحد 17/ 10/ 2021

الصحة لـ الوكيل : لا جديد بشأن مصدر الجرثومة في جرش

التعليم العالي : تسيير رحلة جوية إلى الجزائر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم

الشرطة البيئية تكشف عن مخالفة يعاقب عليها القانون

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس أكثر دفئاً

طبيب روسي يحذر من تناول المكملات الغذائية

الأحد، 17-10-2021 09:34 ص

نجاة ركاب طائرة مصرية بعد انفجار إطاراتها الأربعة

airplane9


الوكيل الإخباري - نجا ركاب طائرة مصرية تابعة لشركة «فلاي إيجيبت» بعد انفجار إطاراتها الأربعة عند الهبوط.

اضافة اعلان

 
وأكدت مصادر بسلطة الطيران المدني في مصر التحفظ على سجلات الطائرة بعد الحادث المروِّع، حسبما أفاد موقع «الدستور».

وكلَّف المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الإدارة المختصة بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

وكانت الطائرة قد انحرفت عن مسارها إثر انفجار إطاراتها أثناء الهبوط بمطار كلوج نابوكا في رومانيا خلال رحلة جوية قادمة مطار الغردقة.

وسُمح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، وجرى التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية ومدى وجود أي عيوب سابقة بها، ومناقشة قائد الطائرة في الواقعة.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة
















 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202128185450313541970

حادث دهس شخصين في شارع مكة

إدرة السير 1

14 إصابة إثر حادث سير في إربد

إدرة السير 1

حادث بين 5 مركبات على طريق سلحوب عمان

تتات

وفاة عريس مصري ليلة زفافه واصابة 5 من اصدقائه جراء غرقهم بترعة مياه

download (1)

العثور على جثث لسياح روس داخل ساونا بفندق في ألبانيا

10202111134618701453717

اصابات بحادث سير على طريق جرش عمان

أخبار متعلقة
61681c054c59b716a420e271

وسائل إعلام مصرية تنشر فيديو للحظة استدراج مسنة في الشارع وقتلها

مصر شرطة

حادثة مأساوية في مصر..أب يفارق الحياة فور رؤيته جثة ابنه المنتحر

20018772531585836298

وفاة سائق قطار تمنع حدوث كارثة كبيرة في مصر

image (3)

مصر .. ذهب ليسرق فمات بفعلته

615aff764c59b74eef50c59b

مصر.. فيديو من كاميرات مراقبة يثير ضجة في البلاد

istockphoto-1147779582-612x612

مصر.. الكشف عن لغز مقتل عروس ليلة الزفاف.. الجاني هو العريس - صور