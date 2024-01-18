الخميس 18-01-2024
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الخميس، 18-01-2024 01:09 م

يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر بألمانيا

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الوكيل الإخباري - قُتلت موظفة (38 عاماً) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا . 

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ووقع الحادث في متجر ببلدة مورفلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عاماً) . 


ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساءً (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.


ولا يزال التحقيق جارياً من قبل مكتب المدعي العام والشرطة في ألمانيا . وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يُصَابْ أحد.

 

البيان 

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