يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر بألمانيا

الوكيل الإخباري - قُتلت موظفة (38 عاماً) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا .

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ووقع الحادث في متجر ببلدة مورفلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عاماً) .



ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساءً (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.



ولا يزال التحقيق جارياً من قبل مكتب المدعي العام والشرطة في ألمانيا . وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يُصَابْ أحد.

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