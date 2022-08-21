إصابات كورونا لأقل مستوى خلال شهرين في بريطانيا

الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات أن إصابات كوفيد-19 في بريطانيا تراجعت إلى أقل مستوى لها خلال شهرين، في دليل جديد على أن الموجة الحالية من الفيروس تنحسر.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عدد المرضى الذي يعالج من الفيروس في المستشفيات يواصل التراجع، رغم أن الخبراء يحذرون من أن الإصابات من المرجح أن ترتفع مجدداً في الخريف والشتاء.



وسوف يتم عرض جرعة تنشيطية جديدة على كل مَن تجاوز الخمسين عاماً فأكثر في المملكة المتحدة، لزيادة الوقاية قبل الموجات المستقبلية من الفيروس.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن التقديرات توضح أن ما إجماليه 1.7 مليون شخص أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الذي انتهى في الثامن أغسطس/آب.

ويمثل هذا تراجعاً بنسبة 34% من التقدير السابق الذي بلغ 2.6 مليون للأسبوع الذي انتهى في 26 يوليو/تموز الماضي.



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