الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة تجيب على اسئلة تشغل بال الاردنيين

وفاة و 5 إصابات بحادث تدهور بالكرك

الوكيل الإخباري يكشف أسباب تأخر إعلان الإجراءات التخفيفية

قرارات لوزير الصحة فراس الهواري

توجه لتطعيم غالبية المواطنين في المثلث الذهبي

معان: الانتهاء من مكافحة أسراب الجراد

تلقي جرعتين من لقاح كورونا شرط لمراقبة وتصحيح 'التوجيهي'

بلعاوي: الفيروس الهندي المتحور يقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

ضبط مروجي مخدرات على الطريق الصحراوي - صور

الثلاثاء، 27-04-2021 02:08 م

الرئيس العراقي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

برهم


الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، تلقي رئيس الجمهورية اللقاح المضاد لفيروس كورونا مساء أمس الاثنين.

اضافة اعلان

ونقل المكتب في بيان صحفي عن صالح، دعوته إلى ضرورة مواصلة الجهود الطبية للوقاية من الوباء.


وثمن الرئيس العراقي دور وتضحيات الكوادر الصحية التي بذلتها على مدى الأشهر الماضية في تحجيم آثار الوباء وحماية المواطنين، وفقا للبيان.


وأشار صالح إلى أهمية السعي لتذليل المصاعب التي يواجهونها وتوفير احتياجاتهم، كما أكد قدرة العراقيين على تجاوز هذه المحنة، وتكليل جهود الكوادر الصحية بالنجاح من خلال الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحماية المجتمع.


وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لتتجاوز المليون إصابة، منذ ظهور المرض في العراق.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سلطات روسيا

روسيا : مناعة القطيع ضد كورونا سيتم تحقيقها بحلول سبتمبر

وف

17 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

مصر

مصر.. وزارة الصحة تحدد الأماكن الأكثر إصابة بفيروس كورونا

ac757ed6-e1ca-4e54-91a1-ac88126d3b47

الصحة العالمية توضح: 3 أسباب وراء زيادة حالات كورونا خلال مارس وأبريل

CF8Sb006AZvr5oeyFH4irs0czxk1XmQ4494CGVIsm8Q

تغير الصوت قد ينذر بتعرض للإصابة بكورونا

كورونا-غزة0000

غزة: 12 وفاة و1038 اصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
1

أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى مليون

26f41840-2116-4300-82c6-a274a3c34e6b_16x9_1200x676

العراق يسجل 51 الف إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

ww

العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي وباء كورونا

ee

العراق يسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

اثيوبيا

إثيوبيا تنتظر استلام وثائق تسجيل سبوتنيك V

كعبي

العراق.. بحث سبل تسريع إيصال لقاح سبوتنيك V مع روسيا