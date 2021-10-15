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الجمعة، 15-10-2021 04:05 م

السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي كورونا

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الوكيل الإخباري - قررت الحكومة السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضي المملكة السعودية اعتبارا من الأحد القادم.

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وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن تخفيف القيود الوبائية يأتي نظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الإصابات الجديدة ويقضي بإلغاء الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

 

وتضمن القرار؛ السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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