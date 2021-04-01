السعودية: سيتم تطعيم الجميع بلقاح كورونا حتى نهاية 2021

الوكيل الاخباري - قال وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، إنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام، حسب خطة وزارة الصحة.



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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6669.



وقالت إنه تم تسجيل 585 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 390 ألفا و7 إصابات. كما لفتت إلى تسجيل 369 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 378 ألفا و83 شخصا.



وتجاوز عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في السعودية 4 ملايين جرعة، خلال فترة وجيزة منذ وصول أولى دفعات اللقاح إلى المملكة.







المصدر : روسيا اليوم