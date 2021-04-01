الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ولي العهد يهدي الأطفال الأيتام خدمات عيادة أسنان - صور

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى

مكافحة الأوبئة : سلالات كورونا تلعب دورا بانتشار الفيروس

عودة العمل بآلية النقل المتبادل للشحن بين الأردن والعراق

منع التدخين داخل مؤسسة الغذاء والدواء

مصدر حكومي يرجح العدول عن الإجراءات التقييدية خلال شهرين

المفرق: 13663 تلقوا لقاح كورونا

الغذاء والدواء : لقاح أسترازينيكا آمن

قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

الخميس، 01-04-2021 12:16 م

السعودية: سيتم تطعيم الجميع بلقاح كورونا حتى نهاية 2021

2020-12-24T102229Z_161377728_RC2MTK93INDJ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-VACCINE-KUWAIT


الوكيل الاخباري - قال وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، إنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام، حسب خطة وزارة الصحة.

اضافة اعلان
 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6669.


وقالت إنه تم تسجيل 585 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 390 ألفا و7 إصابات. كما لفتت إلى تسجيل 369 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 378 ألفا و83 شخصا.


وتجاوز عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في السعودية 4 ملايين جرعة، خلال فترة وجيزة منذ وصول أولى دفعات اللقاح إلى المملكة.


المصدر : روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

وزير الصحة الفرنسي: ذروة إصابات كورونا قد تكون خلال 10 أيام

55304747_303

خبير طبي يتحدث عن مدى خطورة ظهور الموجة الثالثة لكورونا في روسيا

كورونا

عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا

605436bb4c59b704e8264672

الهند تسجل أعلى مستوى للإصابات اليومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر

28EFF76C-FCFE-4122-84F9CF246C1262DB

الصين: تطوير جهاز لتثبيط فيروس كورونا

20214192958353V5

ألمانيا تسجل24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
سويد2

السويد تدرس استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي

604b8b2fae846

أسترازينيكا: اللقاح آمن

gVTW2

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

]L

3.8 % من سكان العالم لقحوا ضد كورونا

2020-06-22T052509Z_1772285151_RC25EH9VGSR8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI (1)

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

لقاح-كورونا

الصين: خطة لتطعيم 40 % من السكان ضد كورونا