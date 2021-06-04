السعودية .. 16 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم رصد تعافي 1322 حالة، ووفاة 16 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة، بأنه بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة العربية السعودية لـ455,418 حالة، من بينها 9788 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1528 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي حالات التعافي 438,206 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7424 حالة وفاة.

المصدر : روسيا اليوم



