الجمعة 04-06-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقمع ' ماراثون القدس ' ويصيب فلسطينيا

نحو 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا لقاح كورونا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الهند.. اكتشاف سلالة لكورونا خطرة حتى على متلقي اللقاح

9 وفيات و 494 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

عمان تشهد جريمة ضحيتها ثلاثيني

ترقب شعبي لتقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي

ضبط سائق دراجة نارية بعد استعراض متهور في عمان

المستوطنون يقررون إعادة مسيرة الأعلام في القدس

تراجع أسعار الذهب عالميا

الجمعة، 04-06-2021 05:02 م

1201 إصابة

السعودية .. 16 وفاة جديدة بكورونا

ي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم رصد تعافي 1322 حالة، ووفاة 16 حالة.

اضافة اعلان
 

وأفادت وزارة الصحة، بأنه بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة العربية السعودية لـ455,418 حالة، من بينها 9788 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1528 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي حالات التعافي 438,206 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7424 حالة وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فلسطين

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

م

الهند.. اكتشاف سلالة لكورونا خطرة حتى على متلقي اللقاح

هنغاريا

هنغاريا تطلب من روسيا الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

روو

تحديد موعد محتمل لفتح باب سياحة اللقاحات في روسيا

سكري

دراسة صادمة.. كورونا يتسلل للبنكرياس وقد يشكل خطرا

1896287

فيتنام تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا أشد شراسة

أخبار متعلقة
دجح

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

حم

إصابات كورونا في البرازيل تقترب من 16 مليونا

9280f6d03690142cf20f6c37b10e5232

مجلس الأمن يبدي قلقا من ضعف حملات التلقيح ضد كورونا بإفريقيا

هند

الهند .. أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

غزوة

الصين .. 14 إصابة جديدة بكورونا

فلانسا

فرنسا.. 244 وفاة جديدة بكورونا