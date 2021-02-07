الأحد 07-02-2021
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الأحد، 07-02-2021 03:52 م

يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف

الكويت .. توقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.

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وأضاف الوزير، أن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا.


وأضاف وزير الصحة خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل به اليوم للتطعيمات المضادة لكوفيد - 19: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".


وتابع قائلا: وجود شح عالمي في مسألة توريد اللقاحات، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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