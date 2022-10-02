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الأحد، 02-10-2022 09:25 ص

روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك انخفاض معدل الإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا للأسبوع الثاني على التوالي.

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وقالت بوبوفا: "للأسبوع الثاني نشهد انخفاضا حادا إلى حد ما في الإصابات، مثل جميع حالات العدوى الفيروسية التنفسية الأخرى".

وأعربت عن أملها في أنه إذا لم يحقق فيروس "كورونا" طفرات ومتحورات جديدة، فسيستمر في الظهور مثل فيروسات الجهاز التنفسي الموسمية.

روسيا اليوم 

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