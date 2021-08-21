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السبت، 21-08-2021 09:02 ص

سيدني تتأهب لاحتجاجات ضد العزل العام بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري- أرسلت السلطات بأستراليا أكثر من 1500 شرطي إلى سيدني، وتم إغلاق بعض طرق النقل العام المؤدية إلى وسط المدينة، لمنع احتجاج مزمع ضد العزل العام المفروض لاحتواء كوفيد-19.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أنه تم التخطيط لاحتجاج مماثل في مدينة ملبورن التي يقطنها أيضا أكثر من خمسة ملايين نسمة، والتي تشهد سادس عزل عام منذ بدء الجائحة. وتم اليوم السبت تسجيل 61 إصابة جديدة محلية في ملبورن وفي جميع أنحاء ولاية فيكتوريا.

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وتفرض السلطات عزلا عاما صارما منذ أسابيع على مدينة سيدني التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة والتي تواجه صعوبة في احتواء تفشي لسلالة دلتا السريعة الانتشار والتي تسببت الآن في إصابات في بلدات ومدن أخرى في جميع أنحاء أستراليا، وكذلك في نيوزيلندا.

وكان الامتثال لقواعد الصحة العامة أحد الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها وراء نجاح أستراليا في التصدي للجائحة قبل الموجة الثالثة من الإصابات جراء سلالة دلتا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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