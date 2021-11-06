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السبت، 06-11-2021 06:04 م

فايزر تتوقع انتهاء كورونا في الولايات المتحدة في يناير المقبل

فايزرررر


الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس إدارة شركة "فايزر" سكوت غوتليب إن الولايات المتحدة ربما تقترب من نهاية وباء كورونا، مضيفا أنه في 4 يناير 2022 قد تكون هذه الجائحة قد انتهت في أمريكا.

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وأفاد عبر شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية بأن جائحة Covid-19 قد تنتهي في الولايات المتحدة بحلول الوقت الذي تدخل فيه تفويضات اللقاح في مكان العمل حيز التنفيذ مطلع يناير.


وذكرت الشبكة الأمريكية أن متطلبات اللقاح من إدارة السلامة والصحة المهنية تبدأ في 4 يناير لأي شركة تضم 100 موظف على الأقل، مشيرة إلى أنه يجب أن يحصل حوالي 84 مليون عامل في القطاع الخاص إما على جرعة ثانية من موديرنا أو فايزر أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون بحلول ذلك التاريخ أو يواجهون اختبارات منتظمة للفيروس.


وصرح غوتليب (مفوض سابق في إدارة الغذاء والدواء) أن "هذه التفويضات التي سيتم وضعها بحلول 4 يناير تأتي حقا في نهاية هذا الوباء"، مضيفا "بحلول 4 يناير قد يكون هذا الوباء قد انتهى، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة بعد أن نجتاز موجة الدلتا هذه من العدوى".


وجاءت تصريحات غوتليب في أعقاب بيانات من شركة Pfizer التي أشارت إلى أن حبوب Covid المضادة للفيروسات، عند إقرانها بأدوية فيروس نقص المناعة البشرية قللت من احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89٪ لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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